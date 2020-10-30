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Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 17'ye, yaralı sayısı 709'a yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 17'ye, yaralı sayısı 709'a yükseldi

AFAD, deprem sonrası 196 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 23:37:39 -
İzmir'deki depremde can kaybı 17'ye, yaralı sayısı 709'a yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 196 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle, 17 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 709 vatandaşın da yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekiplerince bölgeye 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan gönderildiği bildirildi.

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