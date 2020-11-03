İzmir'deki depremde can kaybı 102'ye yükseldi
AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 102 olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 44'ü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.
AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini bildirdi.
5 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İzmir'de arama kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada devam ediyor.
Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.