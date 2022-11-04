İzmir'deki deprem anı kameralara böyle yansıdı!
İzmir'in Buca ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem anı kameralara böyle yansıdı.
İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye deprem saat 03.29 sıralarında yerin 14.47 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD, en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntının gerçekleştiğini duyurdu. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.