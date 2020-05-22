İzmir'deki 'Çav Bella' ve Adana'daki 'namaz' provokasyonuyla ilgili kritik uyarı!

İzmir'de sabotaj yapılarak cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalınmasının ardından 15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaptı. Kuytul ve ekibinin polisin itidal çağrısını dinlemeyerek sloganlar atması, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

"Biri sağdan, biri soldan, iki şehir, iki provokasyon, tek el"

Yaşanan provokasyonların ardından uyarıda bulunan Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, "Biri sağdan, biri soldan, iki şehir, iki provokasyon, tek el. Adana'daki teravih provokasyonu İzmir'deki Çav Bella'dan ayrı değildir. Gladyonun sağ ve sol kanatları eşgüdüm halinde vuruyor. Olaylar 31 Mart 1909 öncesine benziyor. Anlık refleks değil, akıllı refleks zamanı" ifadelerini kullandı.

"Abdülhamit Han'ı tahtından indirmek için kurgulanan kumpasın en önemli adımı dindar kitlenin kışkırtılmasıydı"

Karabekiroğlu, sosyal medyadan yaptığı uyarılarda, "Abdülhamit Han'ı tahtından indirmek için kurgulanan 31 Mart kumpasının en önemli adımı dindar kitlenin kışkırtılması idi. Fırat Erez tweeti, Hacı Bayram drifti, Çav Bella tahriki, Adana'da Teravih kışkırtması. Adım adım gidiyorlar." dedi.

"Gladyo senaryo yazmaya böyle başladı, film 12 Eylül darbesi ile bitti"

Şevki Karabekiroğlu, "Hiç bir olayı ufak görmeyin. İçinde kıvılcım taşır. Maraş, Sivas, Çorum'da senaryo yazmaya Gladyo böyle başladı. Film 12 Eylül darbesi ile bitti." diye yazdı.

"İzmir ve Adana'daki provokasyonda derin ilişkiler mi var?"

Karabekiroğlu ayrıca "İzmir'deki ve Adana'daki provokasyonda ihmal mi var istihbarat zaafı mı? Derin ilişkiler mi? Umarım ortaya çıkar. Değilse ardı kesilmez." uyarısında bulundu.