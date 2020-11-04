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Yerel İzmir'deki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi
Yerel

İzmir'deki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

Rıza Bey Apartmanı’ndaki çalışmaların da sona ermesiyle birlikte, İzmir'deki depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:44:00 - 2020-11-04 09:47:21
İzmir'deki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde yıkılan 17 binanın tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Gece saatlerinde Rıza Bey Apartmanı dışındaki tüm yıkılan binalarda faaliyetlerin sona erdiği öğrenilmiş, Rıza Bey Apartmanı’ndaki çalışmalarda da sona geldiği belirtilmişti. İHA'nın haberine göre, Rıza Bey Apartmanı’ndaki arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi ile birlikte 17 binanın tümünde faaliyetler bitmiş oldu.

Öte yandan arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte Rıza Bey Apartmanı’nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Rıza Bey Apartmanı’nda AFAD, JAK, UMKE, STK’lar ve belediye ekipleriyle yürütülen çalışmaların ardından depremde yıkıla binaların tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

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