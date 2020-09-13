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Aktüel İzmir'deki açık deniz balıkçılık turnuvasında dereceye girenler belli oldu
Aktüel

İzmir'deki açık deniz balıkçılık turnuvasında dereceye girenler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-13 23:00:09 -
İzmir'deki açık deniz balıkçılık turnuvasında dereceye girenler belli oldu

İZMİR(AA) - İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen açık deniz balıkçılık yarışması "14. Tuna Masters Alaçatı"da dereceye girenler belli oldu.

Çeşme ilçesindeki Port Alaçatı Marina'nın ev sahipliğinde dün başlayan ve 52 teknenin kayıt yaptırdığı organizasyonun 2. gün mücadelesinde Suudi Arabistanlı Osama Alhaddad ve Georgios Baimakos’tan oluşan "HADİA" ekibinin yakaladığı 109 kilogram 100 gram ağırlığındaki orkinos, ekibe "En büyük balık" ödülünü kazandırdı.

Alaçatı'daki organizasyonda Ozan Kerem Devellioğlu, Sait Azmi Devellioğlu ve Ahmethan Otur’dan oluşan "Hunter 38" ekibi genel klasman birinciliğini elde etti.

Çeşme'deki yarışmadan önce Seferihisar'daki organizasyonda 683 puan elde eden Sinan Kuran, Osman Bulutlar, Bora Özer, Alptuğ Önal ve Halit Aslandağ’dan oluşan "SHAMU" ekibi ise toplam 1679 puanla "Tuna Masters of the Year" altın kemerinin yeni sahibi oldu.

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