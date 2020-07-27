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Aktüel

İzmir'deki 250 kurban pazarında sıkı denetim

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri rutin denetimlerine devam ediyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen: - "Bayrama 1 hafta var. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kurbanlıkları lütfen son güne bırakmayalım. Çünkü gelenekseldir, son 2 günde kurbanlıklar alınır. Şimdiden alsınlar, yoğunluk oluşmasın"

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:15:50 -
İzmir'deki 250 kurban pazarında sıkı denetim

İZMİR (AA) - İzmir'de, 250 kurbanlık hayvan pazarında denetimler sürüyor.

Kurban Bayramı öncesi İzmir'deki kurbanlık hayvan satış yerlerinde denetimler artırıldı. İl genelindeki 250 kurbanlık hayvan pazarı ve 330 kesim yerinde rutin denetimler yapılıyor. Ayrıca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler de gözden geçiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve beraberindeki ekip, Buca'daki pazar yerinde denetim yaptı.

Özen, gazetecilere, bu yıl rutin denetimlerin yanı sıra koronavirüse karşı alınan tedbirlerin de kontrol edildiğini belirtti.

Bayramda 120 veterinerin, satış ve kesim yerlerinde denetime devam edeceğini hatırlatan Özen, şöyle konuştu:

"Bayrama 1 hafta var. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kurbanlıkları lütfen son güne bırakmayalım. Çünkü gelenekseldir, son 2 günde kurbanlıklar alınır. Şimdiden alsınlar, yoğunluk oluşmasın. Çünkü Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hem sosyal mesafeye hem hijyene hem de maskeye dikkat etmemiz gerekiyor. Kurban satış yerlerine gelenlerin ateşi ölçülüyor. Maske şartı var. Sosyal mesafeye de dikkat ediliyor. Vatandaşlarımızın da özellikle hayvanın küpesine dikkat etmesi gerekiyor."

Kurban satıcısı Ekrem Kızıltepe ise Kars'tan geldiğini, sıcak havada işlerinin biraz daha zorlaştığını söyledi.

Kızıltepe, "İyi bir satış yaptık. Tokalaşmıyoruz, çubukla alışveriş yapıyoruz. Mesafe koyuyoruz." diye konuştu.


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