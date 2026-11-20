İzmir’de zehir tacirine darbe: 10,6 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 605 gram uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adresteki aramada, 10 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve 55 gram kokain ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet S.K'nin (44) emniyetteki işlemleri sürüyor.