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Yerel İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarılarak emniyete alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 08:16:00 -
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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