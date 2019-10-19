0553 313 94 23

İzmir'de yük treni devrildi

İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 7 vagonlu yük treni Şehitler Caddesi'nde raydan çıkarak devrildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 07:34
İzmir'de yük treni devrildi

İzmir'in Konak ilçesinde yük treni raydan çıktı.

Akşam saatlerinde Alsancak Limanı'ndan yüklenen 7 vagonlu tren, Halkapınar bölgesi Şehitler Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan olmadı, seferlerde de aksama yaşanmadı.

TCDD yetkilileri ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şehitler Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yük treninin vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 07:34
  1. İzmir
  2. Ray
  3. TCDD
  4. yük treni
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da baraj çöktü, en az 6 kişi öldü
    1. Rusya'da baraj çöktü, en az 6 kişi öldü
    2. Teröristlere 'JÖH' darbesi
    3. Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz..
    4. Adana'da ilginç olay! Kanala düşen..
    5. Şili'de 'acil durum' ilan edildi
    6. Rejim ve PKK yan yana! Halk Mehmetçiği..
    7. Trump, yeni adayını duyurdu
    8. Fatih Terim'den Falcao açıklaması!
    9. Babel’den taraftarlara, Çok..
    10. Barış Pınarı Harekatı bölgesine özel..
    11. Gecenin adamı konuştu: Umarım arkası..
    12. MSB'den kimyasal silah iddialarına..
    13. Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız..
    14. İsrail güçleriişgal altındaki Batı..
    15. Bile bile ölüme göndermişler.....
    16. Türkiye'den Katalonya'ya seyahat..
    17. Mehmetçik'in elleri tetikte! Güvenli..
    18. Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için tüm..
    19. Tel Abyad ve Resulayn'da hayat..
    20. İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler,..
    21. İzmir'de yük treni devrildi
    22. Katalonya'da bağımsızlık yanlısı..
    23. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,..
    24. Alman vekilden küstah çıkış: Biz de..
    25. Meksika'da çete üyeleri Culiacan..
    26. Meksika'da çete üyeleri Culiacan..
    27. Kaşıkçı'nın nişanlısı ABD'li..
    28. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz..
    29. 19.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    30. Üsküdar'da polis memuru kendini vurdu
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    ABD ile yapılan anlaşmaya İyi Parti'den ilk yorum
    ABD ile yapılan anlaşmaya İyi Parti'den ilk yorum