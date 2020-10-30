İzmir’de yol çöktü
Ege Denizi’nde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası bir görüntü yürekleri dağladı.
Ege Denizi’nde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve Manisa başta olmak üzere depremden İstanbul da etkilendi.
Ege Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul’da hissedilen deprem ile ilgili sosyal medyadan birçok paylaşım geldi.
İzmir’de çöken binalar olurken henüz ölü ve yaralı hakkında açıklama yapılmadı.
Twitter’da depremin etkileri paylaşılırken endişe verici bir görüntü ortaya çıktı. İzmir’de yol resmen çöktü.