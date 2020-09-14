  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de yediği yemekten sonra fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de yediği yemekten sonra fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 23:54:52 -
İzmir'de yediği yemekten sonra fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde yediği yemekten sonra fenalaşan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökhan - Hülya Yılmaz çiftinin 3 yaşındaki kızı Alya Yılmaz, akşam evde yediği bamya yemeğinin ardından fenalaştı.

Kınık Devlet Hastanesine götürülen Alya Yılmaz, buradaki müdahalenin arından evine getirildi. Kızlarının tekrar fenalaşması üzerine aile, Alya'yı Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Minik kız burada yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Eve döndükten bir müddet sonra yine fenalaşan minik kız tekrar aynı hastaneye götürüldü.

Alya Yılmaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yediği yemekten zehirlendiği belirlenen Alya Yılmaz, Kınık'ta toprağa verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı:
Gündem

Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı: "Süleyman Soylu'yu aldırtacağım!"

Bursa ve Mersin’de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ sempatizanlarından birisi adliyeye götürülürken ''Süleyman Soylu'yu aldırtacağım'' diy..
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı