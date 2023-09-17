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Gündem İzmir'de yangına müdahale eden bir helikopter baraja düştü
Gündem

İzmir'de yangına müdahale eden bir helikopter baraja düştü

Yeniakit Publisher
2023-09-17 02:45:00 -
İzmir'de yangına müdahale eden bir helikopter baraja düştü

İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden helikopter baraja düştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53’te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.

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