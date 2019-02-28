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İzmir'de yangın dehşeti! Son anda kurtarıldılar

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi ve 3 kedi, itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:03
İzmir'de yangın dehşeti! Son anda kurtarıldılar

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Zamana karşı yarışta itfaiye ekipleri ve vatandaşlar dumanların arasında kalan 3 kişiyi ve 3 kediyi kurtardı. Dışarıya çıkan itfaiye ekipleri ve vatandaşlar içeride dördüncü bir kedinin daha olduğunu öğrenince canlarını tehlikeye atarak o kediyi de kurtardı.

Bayraklı ilçesi 1651. Sokak'taki 2 katlı bir binada öğle saatlerinde çıkan yangın binayı sardı. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile fark edilirken, yangını görenler hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Bölgedeki vatandaşlar da içeride kalanların olduğunu görünce hayatlarını riske atarak yanan evin içerisine girdi. Evinin yandığını gören bir kadın ise sinir krizleri geçirdi.

 İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, alevlerin arasında kalan Leman Marmara, Ayfer Orbay ve Aşkın Orbay'ı kurtardı. Evde kedilerin de olduğunu gören ekipler, kedileri de kurtardı. Dışarıya çıkartılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın sırasında içeride bir kedinin daha olduğunu öğrenen duyarlı bir vatandaş, bir kez daha içeriye girerek dumanların arasından dördüncü kediyi de alarak dışarı çıkarttı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında binada büyük maddi hasar oluştu.

 "Gözleri görmeyen bir kedi vardı ve onu da ben kucakladım"

 Binadaki vatandaşların ve kedilerin kurtarılmasına yardım eden vatandaşlardan Yavuz Çınarlı, "Çay ocağında otururken yangını gördük ve yardım etmek için hemen evin olduğu yere koştuk. Evin içerisindeki insanları tahliye edince evde kedilerin olduğunu söylediler. Biz de onları kurtarmak için içeriye daldık ve onları da çıkardık. Gözleri görmeyen bir kedi vardı ve onu da ben kucakladım. O da yüzümü tırmaladı. Çok şükür hem insanlarda hem de kedilerde bir şey yok" dedi.

 Yangından kurtarılan Aşkın Orbay, söndürme çalışmalarını yine yangından kurtarılan kedisiyle birlikte izledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:03
  1. İzmir
  2. Bayraklı ilçesi
  3. yangın

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