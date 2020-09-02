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Aktüel İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Başında yara bulunan kişinin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:34:12 -
İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Bayraklı Mahallesi'nde babasına ait evde yalnız yaşayan Ali Sarızeybek'ten (41) haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının açık olması üzerine içeri giren yakınları, Sarızeybek'i hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sarızeybek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede, başından yara bulunduğu tespit edilen Sarızeybek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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