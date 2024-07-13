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Gündem İzmir'de yağmurdan kaçarken elektriğe tutuldular! 2 kişi olay yerinde can verdi
Gündem

İzmir'de yağmurdan kaçarken elektriğe tutuldular! 2 kişi olay yerinde can verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-13 06:19:00 - 2024-07-13 06:29:38

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan kaçmaya çalışan 2 kişi ise elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan 1 kişi, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.

Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören bir kadın da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan 2 arkadaşa ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı.

 
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Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişi kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

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