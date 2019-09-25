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İzmir'de yağış nedeniyle hayat felç oldu, vatandaş isyan etti! Bu sırada Tunç Soyer İstanbul'da konserdeydi!..

İzmir'de yağış nedeniyle birçok evi su bastı. Yıllardır CHP belediyeciliğinin en bariz örneğini sergileyen İzmir'de, halk belediyeye haber verdiklerini, kendilerine yardımın gelmediğini söyleyerek isyan etti. İzmir'de tüm bunlar yaşanırken, Belediye Başkanı Tunç Soyer İstanbul'da Tarkan konserindeydi!

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:28
İzmir'de yağış nedeniyle hayat felç oldu, vatandaş isyan etti! Bu sırada Tunç Soyer İstanbul'da konserdeydi!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ege’de salı gününden itibaren yağış bekleniyor uyarısının ardından, İzmir’de gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok evi su bastı. Vatandaş evlerindeki ve iş yerlerindeki eşyalarını kurtarmak için çaba sarf ederken, İzmir  Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Harbiye'de Tarkan konserindeydi!.. 

Su basan evlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini basan suyu tahliye etmeye çalışırken diğer yandan itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evlerin içine dolan sular talihliye edilirken, vatandaşlar da ekiplere eşlik etti.

Vatandaş isyan etti: Belediyeye defalarca söyledik

Evi su basan vatandaşlardan Yılmaz Çiftçi, mahallenin arkasında bulunan derenin üstüne kömürlük yapıldığını iddia ederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Belediyeye defalarca söyledik, arka taraf berbat bir durumda. Sular evimize taşmış durumda, zararımızı kim ödeyecek. Mutfağımız, odalar berbat durumda. Oy istemeye geldi mi oy istiyorlar. Gece Allah’tan fark ettik. Fark etmesek bittik” dedi.

Yer yer bazı kanallarda taşmalar da meydana gelirken, ekiplerce gece boyunca teyakkuzda kalarak, ihbarları değerlendirdi.

Araçlar zarar gördü

Öte yandan Gaziemir Karabağlar ilçesi istikameti Yeşillik Caddesi’nde sağanak yağıştan dolayı cadde sular altında kalırken, bazı araçlar arızalandı.

Dükkanı olan vatandaşlar ise dükkanlarını su basması tehlikesine karşın teyakkuza geçti. Yol kenarına araçlarını park ederek, yağışın etkisini azaltmasını bekleyen vatandaşlara polis ekipleri yardımcı olurken, diğer yandan bazı vatandaşlar dükkanların içerisindeki malzemeleri dışarı çıkararak koruma altına almak istedi.

Trafik tek şeritten ilerledi

Aşırı yağıştan dolayı polis ekipleri cadde de trafik akışını bir süreliğine tek şeritten devam ettirirken, yol kenarında bekleme yapan araçların da gitmesiyle birlikte cadde trafik akışı normale döndü.

 Tunç Soyer konserdeydi

İzmir'de tüm bunlar yaşanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Harbiye'de Tarkan konserindeydi. İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte konsere giden Soyer, sosyal medya hesabından da Tarkan'ı öven paylaşım yaptı. 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:28
  1. İzmir
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. Ege
  4. Yılmaz Çiftçi
  5. Yeşillik Caddesi
  6. Gaziemir Karabağlar ilçesi

YORUM YAZ

  • AkilAkil21 dk önce
    Alo Tarkan bir konser ver bizde biraz eglenlenimsu bastığı konser iyi geliyoriyi oluyor bu CHP ye secenlere
  • türkiyelitürkiyeli30 dk önce
    artık istanbulun da izmirin de şikayet etmeye hakkı yok. kendileri bu çapsızları başlarına getirdiler.
  • ArifArif36 dk önce
    Çarpık kentleşmenin sonuçları bunlar. Söz konusu yerler hep kaçak yapı, üç kuruş gelir için imar barışı yapan hükümet, gelecekte sel, deprem gibi afetlerde hayatını kaybedecek tüm insanlardan sorumludur.
  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA38 dk önce
    eee ne demeli bu söze adamlar haklı konser daha önemli halkın çilesi nedirki ama canım halkta halkçı yani chp de halkçı o yüzden hak ediyorlar ne diyor tunç soyer s.......den aşağı kasımpaşa adam gibi halk olsa onlar orda olmaz bizler herşeyi hak ediyoruz....kusura bakmasınlar...
  • munir mitismunir mitis38 dk önce
    BU U IKI ZUBUGE OY VEREN SALAKLAR NEREDEYOLLAYINITLERI TEMIZLIGEHAYRET BU KADAR SALAK MILLET NASIL OLABILIYORNASIL BU IKIITE OY VERIRLERHALA ANLAMADIM HAKKATEN BU ITLERE OY VERENLERDESKESURMEGE AKIL YOKCOK YAZIK COK YAZIK
  • Ceren Ceren 44 dk önce
    3 .... bir arada
  • bekirbekir45 dk önce
    Çok güzel şeyler oluyor değilmi....

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