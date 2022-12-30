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Aktüel İzmir'de vinç kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de vinç kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 19:43:00 - 2022-12-30 19:43:38

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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