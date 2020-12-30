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Aktüel İzmir'de villada uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı
Aktüel

İzmir'de villada uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:26:37 -
İzmir'de villada uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir villada uyuşturucu üretimi için özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre evi gözetim altında tutan ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliğinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, üç katlı evin üst katında sulama, havalandırma ve ışık sistemini barındıran özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Aramada 34 kök ve 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

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