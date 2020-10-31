İzmir'de vefat edenlerin isimleri | İzmir hastanede olanların isimleri

İzmir yaralıların isimleri | İzmir 6,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem sebebiyle 24 can aramızdan ayrıldı. Ekipler yıkılan 9 binada halen çalışmalarını sürdürüyor. Milyonlarca kişi nefeslerini tuttu ve enkazlardan gelecek sevindirici haberleri beklemeye başladı. Ancak İzmir’de yakını bulunan ve bölgedeki sevdiklerine ulaşamayanlar ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Bölgede iletişim sebebiyle ciddi sorunlar yaşanıyor. Peki, İzmir’deki yakınlarımızdan nasıl haber alabiliriz?

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İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle yakınlarına ulaşamayanlar nereden nasıl bilgi alacaklarını araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakınlarınız için alo 184’ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin” ifadelerini kullandı.