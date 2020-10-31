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Gündem İzmir'de vefat edenlerin isimleri | İzmir hastanede olanların isimleri
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İzmir'de vefat edenlerin isimleri | İzmir hastanede olanların isimleri

İzmir ölü ve yaralı isimleri | İzmir büyük bir deremle sarsıldı. Ekipler enkaz altında bulunan vatandaşlara ulaşabilmek için aralıksız olarak zamana karşı mücadele veriyor. Deprem bölgesindeki yakınlarına ulaşamayanlar ise ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Pek çok kişi İzmir'de vefat eden ve yaralananların isimlerini öğrenmek istiyor. Peki, İzmir'de yaralananların isimleri nasıl öğrenilir? | İzmir'deki yakınlarımızdan nasıl haber alacağız? | İzmir'de yaralılar hangi hastanede?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:30:00 -
İzmir'de vefat edenlerin isimleri | İzmir hastanede olanların isimleri

İzmir yaralıların isimleri | İzmir 6,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem sebebiyle 24 can aramızdan ayrıldı. Ekipler yıkılan 9 binada halen çalışmalarını sürdürüyor. Milyonlarca kişi nefeslerini tuttu ve enkazlardan gelecek sevindirici haberleri beklemeye başladı. Ancak İzmir’de yakını bulunan ve bölgedeki sevdiklerine ulaşamayanlar ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Bölgede iletişim sebebiyle ciddi sorunlar yaşanıyor. Peki, İzmir’deki yakınlarımızdan nasıl haber alabiliriz?

İzmir'de vefat edenlerin isimleri | İzmir hastanede olanların isimleri

İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle yakınlarına ulaşamayanlar nereden nasıl bilgi alacaklarını araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakınlarınız için alo 184’ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin” ifadelerini kullandı.

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