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Aktüel İzmir'de vatandaşlardan ağaç kesimine tepki
Aktüel

İzmir'de vatandaşlardan ağaç kesimine tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:00:31 -
İzmir'de vatandaşlardan ağaç kesimine tepki

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde ariyet ocağı yapımı için bölgedeki ağaçların kesildiğini iddia eden mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Deliktaş Mahallesi'nde belediye tarafından yapımı planlanan ariyet ocağı için ağaçların kesildiğini ileri süren vatandaşlar bir araya gelerek protestoda bulundu.

Mahallede yaşayan yüzlerce kişi, "havama, suyuma, toprağıma dokunma" yazılı pankartlarla ocağın yapılmasının planlandığı alana kadar yürüdü.

Grup adına bir konuşma yapan Yusuf Yılmaz, 598 hektarlık alanda ariyet ocağını kurulacağını söyledi.

Ocağın doğaya zarar vereceğini ileri süren Yılmaz, projenin bir an önce iptal edilmesini talep ettiklerini vurguladı.

Yılmaz, konuya ilişkin dava açtıklarını da belirterek "Şantiye alanı köyün yerleşim yerine yalnızca 290 metre. Proje kaynaklı oluşan hava kirliliği neticesinde verim neredeyse sıfıra inecek. Bu derece önemli bir alanda proje hazırlanırken neden çevre, ziraat, orman mühendislerinin görüşleri alınmamıştır." ifadesini kullandı.


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