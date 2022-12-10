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Yerel İzmir'de vahşet: Önce öldürdü, sonra yaktı
Yerel

İzmir'de vahşet: Önce öldürdü, sonra yaktı

İzmir'in Dikili ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan genç, başından vurularak öldürülmüş ve yakılmış halde bulundu. İfadesi alınan arkadaşı B.K., kayıp olarak aranan Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin bir su deposunda bulunduğunu söyledi. B.K'nın ,ntihar ettiğini söylediği arkadaşını vahşice öldürdüğü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2022-12-10 10:24:00 -
İzmir'de vahşet: Önce öldürdü, sonra yaktı

Olay, bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kıratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Aralık tarihinden beri haber alınamayan ve Salihleraltı Mahallesi'nde yaşayan Ahmetcan Zeybek (27), 6 Aralık'ta yapılan kayıp ihbarının ardından her yerde aranmaya başlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak arkadaşı B.K. (31) ile birlikte vakit geçirdiğini tespit etti.

İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ, CİNAYET ÇIKTI

Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.K., kayıp olarak aranan Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda bulunduğunu söyledi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, burada Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, B.K. ise olayla ilgili gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

BU ÜLKEYE 2023 TEN SONRA İDAM ONAYI ÇIKMASA OYUM AK PARTİYE HARAM OLSUN , HÜKMETEN BÜYÜK SÜPHE DUYARIM ,, FETHULLAHIN İNANARAK PEŞİNE KİMLER DÜŞMEDİ VE GÜLENİN YOLUNA KİMLER İNANMADI KI BENDE BU HÜHMETE NASIL İNANAYIM ,,, 1350 SENE İSLAMIN BAYRAĞINI TAŞIYAN BÖYLE CANİLERİ TERÖRİSTLERİ HAİNLERİ İDAM ETMESEN ,,, BİR VATANDAŞ OLARAK APTAL YERİNE KENDİMİ KOYMAYACAĞIM,,,, ÖNCE ŞEHADETİ VE İMANI ÖĞRENİN,,, ANCAK MÜSLÜMAN OLURSUNUZ,,,EY MİLLET VE DEVLET VE HÜKMET,,
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