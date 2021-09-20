İzmir’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; dün saat 02.15 sıralarında 75.Yıl Cumhuriyet Caddesi üzerinde B.Ü. (35) ve F.P. (36) uygulama yapan ekiplerce yakalandı.

Polisler tarafından şüphelilerden B.Ü.’nün ev ve aracında yapılan aramalarda 185 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.P., serbest bırakılırken, B.Ü., ise ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklandı.