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Yerel İzmir’de uyuşturucu operasyonu
Yerel

İzmir’de uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Urla ilçesinde polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheliden, evinde ve aracında yapılan aramalarda 185 adet uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 05:34:00 -
İzmir’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; dün saat 02.15 sıralarında 75.Yıl Cumhuriyet Caddesi üzerinde B.Ü. (35) ve F.P. (36) uygulama yapan ekiplerce yakalandı.

Polisler tarafından şüphelilerden B.Ü.’nün ev ve aracında yapılan aramalarda 185 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.P., serbest bırakılırken, B.Ü., ise ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklandı.

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