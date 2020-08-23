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Aktüel İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
Aktüel

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:30:26 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele amacıyla çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 34 gram sentetik uyuşturucuyla 12 bin 309 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda 7'si narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

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