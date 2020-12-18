  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir'de uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı
Yerel

İzmir'de uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı

İzmir'de polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:17:00 - 2020-12-18 09:18:33
İzmir'de uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı

İzmir'in Kınık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu K.G. isimli şahsı durdurdu. Şüpheliye üst araması yapan ekipler, 9,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CAATSA (ABD yaptırımları) tam olarak neyi kapsıyor? Yusuf Alabarda F-16 detayını açıkladı
Gündem

CAATSA (ABD yaptırımları) tam olarak neyi kapsıyor? Yusuf Alabarda F-16 detayını açıkladı

Stratejist Yusuf Alabarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını değerlendirerek, 'CAATSA önemli projelerdeki al..
AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar
Dünya

AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da Müslümanların ve Yahudilerin karşı çıktığı dini usullerle hayvan k..
Trabzon'da drakula paniği! İstila ettiler
Gündem

Trabzon'da drakula paniği! İstila ettiler

Trabzon'da drakula korkusu yeniden patlak verdi. Maçka ilçesinde ortaya çıkan "turunçgil uzun antenli böceği" ile mücadele kapsamında hareke..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay