İzmir'de uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı
İzmir'de polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.
İzmir'in Kınık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu K.G. isimli şahsı durdurdu. Şüpheliye üst araması yapan ekipler, 9,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.