İzmir’de üç ayda 40 futbol sahası büyüklüğünde alan parke kaplandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona günlerinde yol ve altyapı çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürürken, 1 Mart’tan bu yana İzmir genelinde yaklaşık 40 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda parke ile kaplandı.

Ana arterler başta olmak üzere İzmir’in dört bir yanındaki asfalt yenileme çalışmaları, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde büyük ivme kazandı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, rekor miktara ulaşan asfalt seriminin yanı sıra kent genelindeki parke kaplama faaliyetlerini de hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir belediyesi kuruluşu İZBETON’un inşaat ve parke ekipleri, 1 Mart’tan bugüne kadar kent merkezi ve ilçelerinde 40 futbol sahasından daha büyük bir alanı kaplayan, 450 bin metrekare parke kaplama ve 120 bin metrekare tamir çalışması yaptı.

Trafiği rahatlatan altın dokunuşlar

Uzak mahallelerden merkez ilçelere birçok noktada faaliyetlerini devam ettiren ekipler, kent genelinde kavşak ve kaldırım düzenlemeleri ile yeni yol açma uygulamalarını içeren 33 projeyi bu süreçte tamamladı. Bu müdahaleler ile kentin trafik yoğunluğu konusunda sıkıntı yaşanan noktalarında altın dokunuşlar ile pratik çözümler üretiliyor. Programda olan 22 proje için ise çalışmalar sürüyor.

Sokaklara yeni parke kaplama uygulamalarının yanı sıra, Tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi oldukça sık kullanılan merkezi noktalar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan birçok noktada parke taşı tamiratı da bu süreçte hızla uygulanıyor.