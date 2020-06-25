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Aktüel

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 00:15:43 -
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı.

Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yarı batık lastik bottaki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 21 sığınmacı da ekipler tarafından kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

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