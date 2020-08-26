  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 20:48:51 -
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber
Gündem

Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı üzen haberi "Hocam koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde deva..
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter üretimi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı