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Aktüel

İzmir'de trafik kazası sonrası dökülen kimyasallar için arındırma çalışması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:00:11 -
İzmir'de trafik kazası sonrası dökülen kimyasallar için arındırma çalışması yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kamyonun trafik kazası sonucu devrilmesinin ardından kasasındaki varillerden çevreye yayılan kimyasal sıvılar için arındırma çalışması yapıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda sabah saatlerinde P 51018 plakalı yabancı uyruklu tır, 20 B 9811 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Şarampole devrilen kamyonun kasasındaki varillerde bulunan çeşitli cinslerdeki kimyasal maddeler, duman ve koku yayarak yol kenarına döküldü.

Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen AFAD İl Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyoloji ve Nükleer (KBRN) ekibi, kimyasalların tespit ve arındırılmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen kimyasalların bertaraf edileceği öğrenildi.

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