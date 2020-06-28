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Aktüel

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-28 03:29:54 -
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi'nde C.K. yönetimindeki 35 KIR 69 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Anıl Öztürk'e (25) çarptı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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