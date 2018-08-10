İzmir'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Özcan Şahinkaya'nın (20) kullandığı motosiklet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Sürücü ile motosikletin arkasında oturan Eren Lütfü Çakmak (20) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şahinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Eren Lütfü Çakmak'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.