  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp uzaklaştı
Gündem

İzmir'de trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp uzaklaştı

İzmir'de yaşandığı iddia edilen bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, trafiğin ortasına inen helikopterin, bir kişiyi almasının ardından havalanarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 11:44:00 -

İzmir'de dün kaydedildiği iddia edilen bir görüntü, sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden kısa bir süre sonra gündem oldu. Söz konusu görüntülerde, trafik akışının yoğun olduğu sırada trafiği durdurarak yola inen bir helikopter görülüyor.

Bir kişiyi alıp uzaklaştı

Tamamen yere inmesinin ardından bir süre bekleyen helikopter, daha sonra bir kişiyi alarak kayıplara karışıyor. Helikopterin sarı beyaz renkte olmasının ise daha çok özel bir helikopter olduğuna işaret ettiği belirtildi.

1 milyon izlenme aldı

Bu anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından 1 milyonun üzerinde izlenme aldı. Kullanıcılar, konuyla ilgili çok sayıda yorumda da bulundu. Ancak helikoptere binen kişinin kim olduğu ya da neden helikopterin onu almak için trafiği durdurduğu henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23