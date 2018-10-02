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İzmir'de torununu alıp kayıplara karışmıştı! Yine kayboldu...

Tire ilçesinde 4 temmuzda 1.5 yaşındaki torunuyla ortadan kaybolduktan sonra dağlık  alanda bulunan 55 yaşındaki kadından 20 gündür haber alınamıyor.

02 Ekim 2018 Salı 17:05
İzmir'de torununu alıp kayıplara karışmıştı! Yine kayboldu...

İzmir'in Tire ilçesinde 4 temmuzda torunuyla ortadan  kaybolduktan sonra jandarma tarafından dağlık alanda bulunan 55 yaşındaki Fatma Yenigün'ün 20 gündür kayıp olduğu bildirildi. 

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Derebaşı Köyü’nde kızı  ile yaşayan Yenigün 12 eylülde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

Yenigün'ün ailesinin haber vermesi üzerine güvenlik güçleri çalışma  başlattı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yenigün 4 temmuzda 1.5  yaşındaki torunu R.Ç'yi alarak ortadan kaybolmuştu.

Yenigün, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, Tire İlçe  Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu köyün dışında  dağlık alanda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:05
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