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İzmir'de TIR devrildi! Sürücü yaşamını yitirdi

İzmir'in Balçova ilçesinde Nevzat Erkoç'un kullandığı TIR devrildi. TIR'ın sürücüsü Erkoç, hayatını kaybetti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:53
İzmir'de TIR devrildi! Sürücü yaşamını yitirdi

İzmir'in Balçova ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Virajda devrildi

Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Narlıdere istikametine giden Nevzat Erkoç'un kullandığı seramik ve parke yüklü 06 GCH 66 plakalı TIR, otoyol girişi yakınında, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak virajda devrildi.

Kurtarılamadı

Kazada yaralanan Erkoç, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonrası trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:53
  1. İzmir
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