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İzmir’de terör operasyonu: 13 gözaltı

İzmir’de PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:36
İzmir’de terör operasyonu: 13 gözaltı

İzmir’de PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Şüphelilerin örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirtilirken, adreslerde örgütsel dokümanlarda ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:36
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