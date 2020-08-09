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Aktüel

İzmir'de temizlik için çıktığı çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:38:18 -
İzmir'de temizlik için çıktığı çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde temizlik yapmak için çıktığı çatıdan düşen Suriye uyruklu Hasan K. (40) ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan K, Sevgi Mahallesi 3055 Sokak'ta bulunan iki katlı evin çatısına temizlik yapmak için çıktı.

Dengesini kaybederek düşen Hasan K.'nın sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan K'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


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