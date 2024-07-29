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Yerel İzmir'de teknede patlama
Yerel

İzmir'de teknede patlama

Yeniakit Publisher
2024-07-29 08:55:00 -
İzmir'de teknede patlama

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Marina'dan denize açılan H.D'ye ait tekne bir süre sonra arızalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine yardım için bölgeye bot ekibi gönderildi.

Bot yardımıyla kıyıya çekilen teknede, tekrar çalıştırılmak istenirken henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası alevlerin yayıldığı teknedeki 6 kişi denize atladı.

Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan yaralılar, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Teknik direktör Yılmaz Vural da Gültaşlı'yı ziyaret etmek için hastaneye geldi, yakınlarından bilgi aldı.

Vural, ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gültaşlı'nın vücudunda yanıklar oluştuğunu ancak durumunun iyi olduğunu, tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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