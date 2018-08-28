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İzmir'de tefecilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tefecilik yaptığı iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

28 Ağustos 2018 Salı 18:02
İzmir'de tefecilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari  çalışma sonucu kent genelinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik  çalışma başlattı.

Teknik takip ve incelemenin ardından harekete geçen ekipler, çok  sayıda polisin katılımıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon  düzenledi. 

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.  

Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek,  senet ve defterler ele geçirildi.  

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete  götürüldü.
 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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