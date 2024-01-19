İzmir’de tefeci operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa ve Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka, Buca, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde tefecilik yapan 7 kişinin; ekonomik durumu kötü olan, acil nakit para arayışı içerisindeki vatandaşları yüksek faizler ile borçlandırarak senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen kişileri tehdit ettikleri bilgisine ulaştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, geçtiğimiz günlerde operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 11 adet dolu senet, 46 adet boş senet, 1 adet tabanca, 13 adet uzun namlulu silah fişeği, para hesaplarının tutulduğu defter, 2 adet kama, 8 adet tapu senedi, çok sayıda çeşitli bankalara ait dekont ve dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1’inin serbest bırakıldığı, diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararının verildiği bildirildi.