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İzmir'de tefeci operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

İzmir'de tefecilik yaptığı iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

28 Ağustos 2018 Salı 17:36
İzmir'de tefeci operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent genelinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 

Teknik takip ve incelemenin ardından harekete geçen ekipler, çok sayıda polisin katılımıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet ve defterler ele geçirildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 17:36
  1. İzmir

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