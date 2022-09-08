İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

1 işçi yaralandı

Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

AA'da yer alan habere göre, polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Tarkan: İzmir'e gidiyorum, konserin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız

Sosyal medya hesabından sahnenin yıkılmasıyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı Tarkan, üzgün olduğunu ve konserin gerçekleşmesi için elinden geleceğini yapacağını belirtti:

"İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız."

Tunç Soyer: Çok üzgünüz, konserle ilgili bilgilendirme yapacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Üzgün olduğunu belirten Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız."