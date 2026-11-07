  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
7 Kasım 2021: Hasan Çengiç'in vefatı (Aliya İzetbegoviç’in dava arkadaşı) Paşinyan'dan kritik açıklama! 'Türkiye ile böyle bir sorunumuz yok' Bursa'da gece yarısı dehşeti! Uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar Bankacılık krizi ülkeyi karıştırdı: Devlet Başkanını gözaltına aldılar! 'Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldür diyor' İran ordusu: Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 düşürüldü SPK’den üç hissedeki işlemlere suç duyurusu ve iki yıl işlem yasağı Katar’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama 11 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete’de yayımlandı Hakan Fidan’dan KKTC dönüşü kılıç kalkan mesajı: "Kıbrıs’ta tek yol iki devlet!"
Gündem İzmir’de tarihi eser operasyonu: Mermer sütun başlığı ele geçirildi
Gündem

İzmir’de tarihi eser operasyonu: Mermer sütun başlığı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İzmir’de tarihi eser operasyonu: Mermer sütun başlığı ele geçirildi

İzmir’in Buca ilçesinde bir ticari araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya'dan kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler plakası belirlenen ve takibe aldıkları aracı 29 Ekim Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada mermer sütun başlığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Selçuklu başkentinde hangi tarihi eserler yeniden ayağa kalkıyor?
Selçuklu başkentinde hangi tarihi eserler yeniden ayağa kalkıyor?

Aktüel

Selçuklu başkentinde hangi tarihi eserler yeniden ayağa kalkıyor?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23