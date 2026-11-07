İzmir’de tarihi eser operasyonu: Mermer sütun başlığı ele geçirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Buca ilçesinde bir ticari araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya'dan kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler plakası belirlenen ve takibe aldıkları aracı 29 Ekim Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada mermer sütun başlığı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.