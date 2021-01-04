İzmir'de şüpheli ölüm
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunduğu bildirildi.
Atilla Mahallesi'nde yaşayan ve emekli binbaşı olduğu öğrenilen Hasan Adnan Cengiz'den (69) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Cengiz'in yakını ile eve girdi. Cengiz, evinde hareketsiz bir şekilde bulundu.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cengiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.