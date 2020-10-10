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Aktüel İzmir'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:29:45 -
İzmir'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in dört ilçesinde suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte organize suç örgütü mensuplarının yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Tire, Bayındır, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde 50 adres tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı şube müdürlüklerinden 320 polis ile 177 jandarmanın katıldığı operasyon, helikopter destekli yürütüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği, 113 fişek, 2 çelik yelek, çok sayıda av tüfeği fişeği, 3 kumar oyunu makinesi ve 60 boş senet ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılardan B.G'nin, 2017'de Torbalı'da işlenen cinayet nedeniyle İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince arandığı belirlendi.

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