İzmir’de su zammına ‘Özel’ isyan

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Seçim öncesi faturaların yüksek gelmesinden şikâyet eden İzmirlilere ‘Seçildiği takdirde Türkiye’nin en ucuz suyunu kullandırma’ sözü veren CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, koltuğa oturduktan sonra verdiği sözleri çabuk unuttu. Zam gündemiyle toplanan İZSU Genel Kurulunda içme suyu tarifelerine yüzde 45 zam kararı alındı. Tugay’ın mazeret göstererek katılmadığı olağanüstü toplantıya Başkan Vekili Altan İnanç başkanlık ederken önergeye AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri ret oyu verdi. CHP’li meclis üyelerinin oyları ile oy çokluğu ile kabul edilen karara göre 1 Temmuz 2024’ten itibaren geçerli olacak tarife cetveli şöyle: 0-4 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 24,85 TL’de sabit kaldı. 5-10 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 33,18 TL’den 48.04’e yükseldi. 11-20 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 42,37 TL’den 61,43 TL’ye yükseldi. 21 üstü metreküpü ise atık su bedeli ile birlikte 79,33 TL iken 115,03 TL oldu. Vatandaşlar su fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterirken dikkat çeken çıkış CHP Lideri Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den geldi. Tugay’ın seçilmeden önce suya indirim vaadini hatırlatan Özel, “İzmir’de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye’nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir’i? Yazıktır bu halka!” dedi.