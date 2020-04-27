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Aktüel

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1715 kişiye ceza

2020-04-27 01:13:51 -
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1715 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de, 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1715 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, 23 Nisan Perşembe günü başlayıp 4 gün süren ve gece 00.00'da sona eren kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 1715 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde kısıtlamanın bitmesine 5 dakika kala aracıyla dışarı çıkan bir kişiye ekiplerce ceza kesildi.

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