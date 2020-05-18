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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1448 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:07:39 -
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1448 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 1448 kişiye, 2 milyon 961 bin 174 lira ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde 100'ü aşkın noktada ve ilçelerde denetimleri sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 16 Mayıs'tan bugün saat 12.00'ye kadar 1448 kişiye işlem yapıldı. Toplam 2 milyon 961 bin 174 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem de başlatıldı.

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