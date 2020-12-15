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Aktüel İzmir'de sipariş teslim eden kuryenin motosikletini çalan kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'de sipariş teslim eden kuryenin motosikletini çalan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:36:39 -
İzmir'de sipariş teslim eden kuryenin motosikletini çalan kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bisikletten inip kuryenin motosikletini çalan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir yemek firmasında çalışan kurye, siparişi teslim etmek için 35 AJL 250 plakalı motosikleti çalışır vaziyette yol kenarına bıraktı. Siparişi teslim ettikten sonra dışarı çıkan kurye motosikletin park ettiği yerde olmadığını gördü.

Kuryenin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bisikletle yoldan geçen bir kişinin bisikleti bırakıp motosiklete binerek kaçtığını belirledi.

Bisikletten yola çıkan ekipler, şüphelinin Y.D. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Y.D'nin ikametinde bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.



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