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Ekonomi İzmir'de simide zam
Ekonomi

İzmir'de simide zam

İzmir'de simidin ücreti, yaklaşık yüzde 14 zamla 1.75 liradan 2 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 19:30:00 -
İzmir'de simide zam

İzmir'de simide gelen zamla, tezgahta 1.75 liraya satılan simidin ücreti, yaklaşık yüzde 14 zamla 2 liraya çıktı.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Başkan Erişen, "Fiyat artışları nedeniyle gevrek fiyatlarını mecburen 2 liraya çıkarmak zorunda kaldık. İzmir'deki fırıncılar, zam taraftarı değil. Pandemiden dolayı işler yüzde 50 düştü. Tezgahların büyük çoğunluğu kapalı. Sokakta insan yok. Fiyat artışları var. Fırıncılar, çok zorda kalmadıkları takdirde hiçbir zaman zam talep etmez. İzmir halkı rahat olsun. Biz ikide bir zam yapma meraklısı değiliz. Maliyetler yükseliyor. Bu sebeple zam yapmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

'İstanbul'da simit 2.5 lira, Ankara'da 2 lira'

İzmir halkının kaliteli ve ucuz gevrek tükettiğini dile getiren Erişen, "İzmir halkının gönlü rahat olsun. En kaliteli ve ucuz gevreği yiyorlar. İstanbul'da simit 2,5 lira. Ankara'da 2 lira. Birçok il bizden önce 2 lira yaptı. İzmir halkı bize karşı her zaman duyarlı olmuştur. Gerekmediği sürece asla zam yapma taraftarı değiliz. Bizi mazur görmelerini rica ediyorum, gevreklerini afiyetle yesinler. Bu zam beklenen bir zamdı. İzmir halkı zaten destek olmak için tezgaha 2 lira bırakıp gidiyordu. Biz de artan maliyetler nedeniyle zam yaptık" dedi.

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