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Yaşam İzmir'de silahlı saldırı!
Yaşam

İzmir'de silahlı saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 03:32:00 -
İzmir'de silahlı saldırı!

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Fuat Kök (45), evine gittiği sırada yapılan silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmekte olan Fuat Kök'e, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir motosikletten tabancayla ateş açıldı. Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kök, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kök'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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